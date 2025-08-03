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 | Berkay Alptekin

Hindistan'da araç su kanalına düştü! Çok sayıda ölü var

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde feci bir kaza meydana geldi. En az 15 kişiyi taşıyan arazi aracı su kanalına düştü. İlk belirlemelere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan'da araç su kanalına düştü! Çok sayıda ölü var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 13:42

'da bir arazi aracının su kanalına düşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bölge emniyet yetkilisi Vineet Jaiswal, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Jaiswal, Hindistan'ın eyaletinde yer alan Khargupur kasabasındaki tapınakta dua etmek üzere Motiganj Polis Karakolu bölgesinden Sihagaon'a seyahat edenlerden 11'inin, arazi aracının kanala düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

4 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kanaldan hafif çıkarılan 4 kişinin bölge hastanesine kaldırıldığını aktaran Jaiswal, bu kişilere tıbbi müdahalenin yapıldığını kaydetti.

Yetkililer, kazanın nedenini araştırıyor.

Öte yandan Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, mağdurların ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.

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