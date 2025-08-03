Hindistan'da araç su kanalına düştü! Çok sayıda ölü var

Hindistan'da bir arazi aracının su kanalına düşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bölge emniyet yetkilisi Vineet Jaiswal, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Jaiswal, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Khargupur kasabasındaki tapınakta dua etmek üzere Motiganj Polis Karakolu bölgesinden Sihagaon'a seyahat edenlerden 11'inin, arazi aracının kanala düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

4 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kanaldan hafif yaralı çıkarılan 4 kişinin bölge hastanesine kaldırıldığını aktaran Jaiswal, bu kişilere tıbbi müdahalenin yapıldığını kaydetti.

Yetkililer, kazanın nedenini araştırıyor.

Öte yandan Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, mağdurların ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.