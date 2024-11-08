Hindistan'da bir garip olay! Kutsal olduğunu düşünüp klima suyu içtiler

08 Kasım 2024 16:01 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:21

Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Hindistan'da klima borusundan akan suyun kutsal olduğuna inanan bir grup suyu içmek için sıraya girdi. Sağlık uzmanlarından uyarı geldi.

Hindistan'da mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! İçler acısı hali gündem oldu

Hindistan'da mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! İçler acısı hali gündem oldu

Sosyal medyadaki bir videoda, Hindistan'da bir grup insanın klima borusundan akan suyu içtiği görüldü. Grup, suyun Hindu tanrısı Lord Krishna’nın kutsal ayak suyu olduğuna inanıyor.

Hindistan’ın Vrindavan şehrindeki Banke Bihari Tapınağı’nda çekilen videonun sosyal medyada gündem olmasından kısa bir süre sonra, sağlık uzmanları, insanların kaynağını doğrulamadan su tüketmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

LEJYONERLERE DAVETİYE ÇIKARABİLİR

Hepatolog Cyriac Abby Philips, klimanın yoğunlaştırılmış suyuna maruz kalmanın, "lejyonella" adı verilen bir bakteri türü tarafından yayılan lejyoner hastalığına davetiye çıkarabileceğini söyledi. Philips, birkaç sağlık raporuna atıfta bulunarak, bu tür suyu tüketmenin olası yan etkileri konusunda uyardı.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, öksürük, kas ağrıları ve nefes darlığı bulunduğunu söyleyen Philips, ayrıca, klima suyunu doğrudan cilde uygulamanın tahrişe veya alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirtti.