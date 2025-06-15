Hindistan'da bu kez helikopter kazası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir helikopter ormanlık alan düştü. Kazada pilot dahil 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir helikopterin ormanlık alana düştü. NDTV'nin haberine göre, Kedarnath Tapınağı'ndan dönen bir helikopter, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra ormanlık alana düştü.

İKİ AYDA 5. HAVA ARACI KAZASI

Kazada, pilot dahil 7 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yaşamını yitirenler arasında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

Olay, Kedarnath Tapınağı çevresinde son iki ayda meydana gelen beşinci hava aracı kazası olarak kayıtlara geçti.