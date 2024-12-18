Hindistan’da donanma faciası: Çok sayıda ölü var!

18 Aralık 2024 21:05 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 21:18

Hindistan’da donanmaya ait sürat teknesi, feribota çarptı. Feci kazada 13 kişi hayatını kaybetti. Kazadan 99 kişin sağ olarak kurtarıldı. Kayıp kişiler için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Hindistan’da donanmaya ait sürat teknesinin yolcu taşıyan feribota çarpması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Maharaştra eyaletinde yer alan Mumbai’de donanmaya ait sürat teknesi, yolcu taşıyan feribota çarptı.

EN AZ 13 ÖLÜ VAR!

Kazada, 3’ü donanma personeli olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, feribotta 100’den fazla yolcunun bulunduğunu ve Elephanta Adaları'ndan Hindistan Geçidi'ne gittiğini aktardı. Kazadan 99 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ifade eden yetkililer, kayıp kişiler için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını belirtti.

MOTOR ARIZASI YAPMIŞ

Donanma tarafından yapılan açıklamada, sürat teknesinin test sürüşünde olduğu ve motor arızası nedeniyle kontrolü kaybettiği aktarıldı.