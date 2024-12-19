Hindistan'da donanmanın sürat teknesi feribota çarptı: Durum trajik ve kaotikti

19 Aralık 2024 10:43 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:01

Hindistan’ın Mumbai şehri açıklarında donanmaya ait sürat teknesinin kaptanı kontrolü kaybedince yolcu taşıyan feribotla çarpıştı. Çarpışma sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybederken, olay yerine ilk gidenler arasında yer alan teknenin kaptanı durumu, "trajik ve tamamen kaotikti." ifadeleriyle tanımladı.

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Hindistan merkezli haber ajansı Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Mumbai​ açıklarında motor denemeleri yapılan test sürüşü sırasında Hindistan donanmasına ait bir sürat teknesi, kaptanın geminin kontrolünü kaybetmesinin ardından yolcu taşıyan bir feribotla çarpıştı.

Hindistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, çarpışma sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, geri kalanların da kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Mumbai polisi, ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğunu bildirdi.

"TRAJİK VE TAMAMEN KAOTİKTİ"

Olay yerine ilk gidenler arasında yer alan teknenin kaptanı Arif Bamane, basına yaptığı açıklamada, "Oraya ulaştığımızda durum trajik ve tamamen kaotikti. İnsanlar yardım için çığlık atıyor, bazıları da ağlıyordu." diye konuştu.

Bamane, olay yerine ulaşır ulaşmaz insanları kurtarmaya odaklandıklarını kaydetti.