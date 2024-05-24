Hindistan'da fabrikada meydana gelen patlamada 9 kişi öldü, 64 kişi yaralandı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 May 2024 10:53 - Güncelleme : 24 May 2024 10:56
Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 9 kişi öldü, 64 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Thane bölgesi yetkilisi Sachin Sejal, Press Trust of India haber ajansına yaptığı açıklamada, Thane bölgesindeki bir kimyasal madde üretim fabrikasının kazanındaki patlamanın yangına yol açtığını söyledi.
9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sejal, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 64 kişinin yaralandığını belirtti.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı