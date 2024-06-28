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Hindistan’da feci kaza! Havalimanının çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 10:57 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 11:01

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki Indira Gandhi (Delhi) Uluslararası Havalimanı’nda Terminal 1 çatısının şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Birçok uçuş ise iptal edildi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti. Başkent sokakları sulara teslim olurken, Indira Gandhi (Delhi) Uluslararası Havalimanı’nda iç hat uçuşlarının gerçekleştirildiği Terminal 1’in çatısı araçların üzerine çöktü. En az 4 araçta hasar meydana gelirken, 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Hindistan’da feci kaza! Havalimanının çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Kinjarapu Rammohan Naidu, yaptığı açıklamada uçuşların yerel saatle 14.00'e kadar durdurulduğunu ifade etti. Bakan Naidu, ülkenin en yoğun havalimanındaki terminalin tamamının boşaltıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Hindistan’da feci kaza! Havalimanının çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

ÇOK SAYIDA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Delhi İtfaiye Müdürü Atul Garg ise yaralıların hastaneye kaldırıldığını, kurtarma operasyonunun tamamlandığını aktardı. Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre en az 10 uçuş iptal edildi, 40 uçuşta ise gecikme yaşandı.

Hindistan’da feci kaza! Havalimanının çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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