Hindistan'da festivalde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İstanbul
Hindistan'ın Batı Bengal'in Kalküta kentinde düzenlenen dini festivalde yerel saatle 19.40'ta izdiham yaşandı.
Hindustan Times gazetesinin polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, yağmurun başlamasıyla festival alanının dışında bekleyen kalabalığın içeriye doğru ilerlemeye çalıştığı, bazı kişilerin yere düşmesiyle izdihamın meydana geldiği bildirildi.
İzdihamda, 17 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. NDTV kanalının haberinde de hayatını kaybedenler arasında 13 kadın ve 1 çocuğun bulunduğu ifade edildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini ileterek ölenlerin yakınlarına 2 bin dolar, yaralananlara ise kişi başı 526 dolar maddi yardım yapılacağını açıkladı.