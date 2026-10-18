Hindistan'ın Batı Bengal'in Kalküta kentinde düzenlenen dini festivalde yerel saatle 19.40'ta izdiham yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Hindistan'da festivalde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var Hindistan'ın Kalküta kentinde düzenlenen dini festivalde yağmur nedeniyle çıkan izdihamda 17 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. İzdiham, yağmurun başlamasıyla dışarıda bekleyen kalabalığın içeriye doğru ilerlemeye çalışması ve bazı kişilerin yere düşmesi sonucu meydana geldi. Olayda hayatını kaybeden 17 kişinin arasında 13 kadın ve 1 çocuğun bulunduğu belirtildi. Yaralanan 25 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Başbakan Narendra Modi, ölenlerin yakınlarına 2 bin dolar, yaralananlara ise 526 dolar maddi yardım yapılacağını açıkladı.

YAĞMUR KORKUSU İZDİHAMA YOL AÇTI

Hindustan Times gazetesinin polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, yağmurun başlamasıyla festival alanının dışında bekleyen kalabalığın içeriye doğru ilerlemeye çalıştığı, bazı kişilerin yere düşmesiyle izdihamın meydana geldiği bildirildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İzdihamda, 17 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. NDTV kanalının haberinde de hayatını kaybedenler arasında 13 kadın ve 1 çocuğun bulunduğu ifade edildi.

ÖLENLERİN YAKINLARINA MADDİ YARDIM

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini ileterek ölenlerin yakınlarına 2 bin dolar, yaralananlara ise kişi başı 526 dolar maddi yardım yapılacağını açıkladı.