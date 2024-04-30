Hindistan'da heyelan felaketi: Çok sayıda ölü var

30 Nisan 2024 14:36 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:47

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde pazar gününden etkisini sürdüren şiddetli yağış, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Dağlık bölgedeki yağış ve heyelanlarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Srinagar-jammu otoyolu trafiğe kapanırken, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Çok sayıda büyükbaş hayvan ise telef oldu.

OKULLAR KAPANDI, SINAVLAR ERTELENDİ

Keşmir genelindeki tüm okullar bugün kapatıldı. Keşmir Üniversitesi de su baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle tüm sınavları erteledi.