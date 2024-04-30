30 Nisan 2024 14:36 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:47
Hindistan'da heyelan felaketi: Çok sayıda ölü var
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yoğun yağışın yol açtığı sel ve heyelanda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde pazar gününden etkisini sürdüren şiddetli yağış, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Dağlık bölgedeki yağış ve heyelanlarda 5 kişi hayatını kaybetti.
Srinagar-jammu otoyolu trafiğe kapanırken, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Çok sayıda büyükbaş hayvan ise telef oldu.
OKULLAR KAPANDI, SINAVLAR ERTELENDİ
Keşmir genelindeki tüm okullar bugün kapatıldı. Keşmir Üniversitesi de su baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle tüm sınavları erteledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı