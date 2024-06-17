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Hindistan'da kafa kafaya facia! Tren kazasında 8 kişi öldü, 60 kişi yaralandı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Haziran 2024 20:03 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 20:04
Hindistan&#039;da kafa kafaya facia! Tren kazasında 8 kişi öldü, 60 kişi yaralandı 

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yaşanan tren kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 60 kişi ise yaralandı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde meydana gelen tren kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 60 kişi de yaralandı.

TRENLER KAFA KAFAYA GİRDİ!

Kaza, sabah saatlerinde New Jalpaiguri bölgesinde bir yük treni ile yolcu treninin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın ardından yolcu trenine ait 3 vagon raydan çıktı ve 1 vagon havada asılı kaldı. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve ambulans gönderildi.

Hindistan'da kafa kafaya facia! Tren kazasında 8 kişi öldü, 60 kişi yaralandı  - 1. Resim

Yetkililer, kazanın "insan hatasından" kaynaklanmış olabileceğini belirterek, detaylı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İlk incelemelere göre, yük treninin makinistinin sinyali göz ardı etmiş olabileceği ifade edildi.

Hindistan'da kafa kafaya facia! Tren kazasında 8 kişi öldü, 60 kişi yaralandı  - 2. Resim

Öte yandan geçtiğimiz yıl, Hindistan’ın Orissa eyaletinde üç trenin karıştığı kazada yaklaşık 290 kişi hayatını kaybetmiş ve binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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