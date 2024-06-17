Hindistan'da kafa kafaya facia! Tren kazasında 8 kişi öldü, 60 kişi yaralandı 

17 Haziran 2024 20:03 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 20:04

Son dakika! Bakan Yerlikaya'dan bayram için acı bilanço... Yüzlerce kaza, ölüm ve yaralanma

Son dakika! Bakan Yerlikaya'dan bayram için acı bilanço... Yüzlerce kaza, ölüm ve yaralanma

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde meydana gelen tren kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 60 kişi de yaralandı.

TRENLER KAFA KAFAYA GİRDİ!

Kaza, sabah saatlerinde New Jalpaiguri bölgesinde bir yük treni ile yolcu treninin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın ardından yolcu trenine ait 3 vagon raydan çıktı ve 1 vagon havada asılı kaldı. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve ambulans gönderildi.

Yetkililer, kazanın "insan hatasından" kaynaklanmış olabileceğini belirterek, detaylı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İlk incelemelere göre, yük treninin makinistinin sinyali göz ardı etmiş olabileceği ifade edildi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl, Hindistan’ın Orissa eyaletinde üç trenin karıştığı kazada yaklaşık 290 kişi hayatını kaybetmiş ve binden fazla kişi de yaralanmıştı.