Hindistan'da kan donduran olay! Anne yeni doğan ikizlerin boğazını kesti

12 Temmuz 2024 12:12 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 12:26

Daha 14 yaşındaydı! Anne ve babası tarafından katledilen kız çocuğunun son paylaşımı dikkat çekti

Daha 14 yaşındaydı! Anne ve babası tarafından katledilen kız çocuğunun son paylaşımı dikkat çekti

Hindistan'ın Mendhar Poonch bölgesinde bir anne, kocası tarafından yeni doğan ikiz bebeklerinin babası olduğunu reddetmesi sonrası, ikizlerinin boğazını kesti.

Annenin suçu itiraf etmesi üzerine cinayetle suçlandığını doğruladı. Hindistan merkezli NDTV'ye göre, Suudi Arabistan'da çalışan baba, uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra üç ay önce evine döndü.

BABA YASA DIŞI İLİŞKİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Karısı, kocası eve döndükten kısa bir süre sonra ikiz doğurdu. Bunun üzerine adam, çocukların "yasa dışı bir ilişki" sonucu doğduğunu ileri sürerek polise başvurdu.

Polis, kadının sorun çıkmasından korkarak yeni doğan bebeklerini yakındaki bir tarlaya götürüp öldürdüğünü belirtti. Olay yerine çağrılan polis, Mankote köyünün Chajjla Khani bölgesindeki evde bebeklerin cesetlerini banyoda buldu. Cesetler, otopsi için Mendhar Alt Bölge Hastanesi'ne götürüldü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis, korkunç cinayetlere babanın da karıştığını düşünerek onu ve 26 yaşındaki anneyi sorgulamak üzere gözaltına aldı. Ancak anne, sorgulandığında cinayeti itiraf etti.

Poonch Kıdemli Polis Amiri Yogul Manhas, NDTV'ye yaptığı açıklamada, "İkiz bebek kızlarını öldüren anne. Suçu itiraf etti," ifadelerine yer verdi. Polis, olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlattı.