Hindistan'da kan donduran olay! Anne yeni doğan ikizlerin boğazını kesti
Hindistan'ın Mendhar Poonch bölgesinde, kocası yeni doğan ikizlerinin babası olduğunu reddeden bir anne, ikiz bebeklerin boğazını keserek öldürdü. Polis, annenin bebeklerini öldürdüğünü ve cesetlerini banyoda bulduğunu belirtti. Olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlatıldı.
Hindistan'ın Mendhar Poonch bölgesinde bir anne, kocası tarafından yeni doğan ikiz bebeklerinin babası olduğunu reddetmesi sonrası, ikizlerinin boğazını kesti.
Annenin suçu itiraf etmesi üzerine cinayetle suçlandığını doğruladı. Hindistan merkezli NDTV'ye göre, Suudi Arabistan'da çalışan baba, uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra üç ay önce evine döndü.
BABA YASA DIŞI İLİŞKİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ
Karısı, kocası eve döndükten kısa bir süre sonra ikiz doğurdu. Bunun üzerine adam, çocukların "yasa dışı bir ilişki" sonucu doğduğunu ileri sürerek polise başvurdu.
Polis, kadının sorun çıkmasından korkarak yeni doğan bebeklerini yakındaki bir tarlaya götürüp öldürdüğünü belirtti. Olay yerine çağrılan polis, Mankote köyünün Chajjla Khani bölgesindeki evde bebeklerin cesetlerini banyoda buldu. Cesetler, otopsi için Mendhar Alt Bölge Hastanesi'ne götürüldü.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Polis, korkunç cinayetlere babanın da karıştığını düşünerek onu ve 26 yaşındaki anneyi sorgulamak üzere gözaltına aldı. Ancak anne, sorgulandığında cinayeti itiraf etti.
Poonch Kıdemli Polis Amiri Yogul Manhas, NDTV'ye yaptığı açıklamada, "İkiz bebek kızlarını öldüren anne. Suçu itiraf etti," ifadelerine yer verdi. Polis, olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlattı.