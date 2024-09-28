Hindistan'da kan donduran vahşet! Okulun başarısı için küçük çocuğu kaçırıp katlettiler

28 Eylül 2024 09:16 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 10:55

Hindistan'ın Hatras kentinde korkunç bir ayinde küçük çocuk katledildi. Olayla ilgili okulun sahibi ve oğlu, okul müdürü ve 2 öğretmen gözaltına alındı.

Hindistan​'da 11 yaşındaki bir öğrenci, okulunun sahipleri tarafından okulun daha fazla "başarı ve zafer" sahibi olabilmesi için gerçekleştirilen kurbanlı bir ayinde öldürüldü.

Hindistan merkezli gazete Hindu'nun haberine göre, çocuğun iki öğretmen ve okulun sahibi tarafından kaldığı pansiyondan kaçırıldığı ve Hindistan'ın Hathras kentinde korkunç bir ayinde boğularak öldürüldüğü ileri sürüldü.

Ölen Kritarth adlı öğrenci Delhi'de özel bir firmada yazılım mühendisi olarak çalışan Krishan Kushwaha'nın oğluydu.

Kritarth

"OKULUN BAŞARISI VE ZAFERİ İÇİN KURBAN EDİLDİ"

Kıdemli polis memuru Nipun Agarwal, yerel basın Times of India'ya yaptığı açıklamada, "Çocuk, okulun sözde başarısı ve zaferi için bir ritüelin parçası olarak kurban edildi. Cinayete başka kişilerin karışıp karışmadığını araştırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Salı günü meydana gelen olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.

"Tantrik ritüellere" inandığı söylenen devlet okulunun sahibi Jasodhan Singh'in, oğlu ve okulun müdürü Dinesh Baghel'den çocuğu kurban etmesini istediği ileri sürüldü.

DAHA ÖNCE DE DENEDİLER

Kıdemli polis memuru Agarwal, Times of India'ya yaptığı açıklamada okul​ müdürü Baghel ve devlet okulunun sahibi Jasodhan Singh'in daha önce de aynı nedenle başka bir çocuğu kurban etmeye çalıştıklarını ancak bu planın başarısız olduğunu söyledi.

Okul müdürü Laxman Singh ile Ramprakash Solanki ve Veerpal Singh adlı iki öğretmenin de polis tarafından tutuklandığı belirtildi. Polisin bildirdiğine göre Kritarth'ın Singh, Baghel ve Solanki tarafından bir pansiyondan kaçırıldığı belirtildi.

Polise göre Kritarth uyanmadan ve "ağlamaya başlamadan" önce tenha bir yere getirildi. Veerpal Singh ve Laxman Singh'in nöbet tuttuğu bildirildi.

TANTRİK RİTÜELLER

Uzmanlara göre tantrik ritüeller, katılımcılar için evren ve doğaüstü ile doğrudan bağlantı sağlayan ezoterik bir yogik Hindu geleneğidir. Uzmanlar, tantrik ritüellerin cinsel uygulamalar gibi pek çok biçimi olsa da nadiren insan kurban etmeyle ilişkilendirildiğini söyledi.