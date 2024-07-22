Hindistan'da Nipah virüsü uyarısı: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

22 Temmuz 2024 09:01 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:07

Hindistan’da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kerala Sağlık Bakanı Veena George, çocuğun Pandikkad kasabasından olduğunu ve onunla temas eden kişilerin izole edilip test edildiğini söyledi. Bölgedeki halktan, kamu alanlarında maske takmaları ve hastaneye hasta ziyareti yapmamaları gibi önlemler almaları istendi.

"ZOONOTİK HASTALIK"

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre Nipah virüsü, domuzlar ve meyve yarasaları gibi hayvanlardan insanlara geçen bir "zoonotik hastalık"tır. Ayrıca, kirlenmiş gıdalar ve enfekte bir kişiyle temas yoluyla da bulaşabilir. WHO, bu virüsü epidemik bir salgını tetikleme potansiyeli nedeniyle öncelikli patojenler arasında sınıflandırmıştır.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Virüs, 2018 yılında Kerala'da ilk kez rapor edildikten sonra, eyalette onlarca ölümle ilişkilendirilmiştir. 14 yaşındaki çocuk, virüs tespit edildikten sadece bir gün sonra, Pazar günü hayatını kaybetti.

Kerala'nın bazı bölgeleri, virüs açısından küresel olarak en riskli bölgeler arasında sayılmaktadır. Reuters'in geçen yıl yayımladığı bir araştırma, tropikal bir eyalet olan Kerala'nın hızla kentleşmesi ve hızlı ağaç kaybının, Nipah virüsünün ortaya çıkması için "ideal koşullar" oluşturduğunu ortaya koymuştur. Uzmanlar, habitat kaybı nedeniyle hayvanların insanlara daha yakın bölgelerde yaşamasının, virüsün hayvanlardan insanlara geçişine yardımcı olduğunu belirtiyor.

Eyalet hükümeti, Nipah salgınını önlemek için bir eylem planı oluşturduğunu açıkladı.