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Hindistan'da sahil güvenliğe ait helikopter düştü! 3 Ölü

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Ocak 2025 15:08 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 15:22

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde helikopter kazası meydana geldi. Kazada sahil güvenliğe ait bir helikopter düştü. İlk belirlemelere göre, helikopterde 2'si pilot 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan merkezli Hindustan Times'ın haberine göre polis, Gujarat​ eyaletine bağlı Porbandar bölgesinde sahil güvenliğe ait helikopterin düştüğünü bildirdi.

Düştükten sonra alev alan helikopterde 2'si pilot 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

TEKNİK BİR SORUN

Yetkililer, helikopterin "teknik bir sorun" nedeniyle düştüğünü belirtirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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