Hindistan'da sahil güvenliğe ait helikopter düştü! 3 Ölü
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Ocak 2025 15:08 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 15:22
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde helikopter kazası meydana geldi. Kazada sahil güvenliğe ait bir helikopter düştü. İlk belirlemelere göre, helikopterde 2'si pilot 3 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan merkezli Hindustan Times'ın haberine göre polis, Gujarat eyaletine bağlı Porbandar bölgesinde sahil güvenliğe ait helikopterin düştüğünü bildirdi.
Düştükten sonra alev alan helikopterde 2'si pilot 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
TEKNİK BİR SORUN
Yetkililer, helikopterin "teknik bir sorun" nedeniyle düştüğünü belirtirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı