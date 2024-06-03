Hindistan’da sıcaklık 44,7 dereceyi buldu, alarm seviyesi yükseldi

03 Haziran 2024 23:23 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 23:28

Hindistan kavruluyor... Başkent Yeni Delhi'de tüm zamanların sıcak rekoru kırıldı

Hindistan kavruluyor... Başkent Yeni Delhi'de tüm zamanların sıcak rekoru kırıldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıkarak 44,7 dereceye ulaşması üzerine kentte alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) başkent Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıktığını bildirdi.

ALARM SEVİYESİ TURUNCU OLDU

Termometrelerin 44,7 dereceyi gösterdiği Yeni Delhi'de alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltilirken, kentteki nem oranının da yüzde 39'a ulaştığı açıklandı.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Hindistan'da geçen hafta sıcak hava nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetmişti. Başkent Yeni Delhi'de 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.