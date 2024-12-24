Hindistan'da şoke eden olay! Aldatılan kadın sevgilisinin cinsel organını kesti

24 Aralık 2024 15:45 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 15:48

Hindistan'da 8 yıldır birlikte olduğu şahıs kendisinden ayrılmak isteyince deliye döndü. Şahsın ayrılık kararı sonrası başka biriyle evlenmek istediğini öğrenen kadın, şahsın cinsel organını kesti.

Hindistan​'da pes dedirten bir olay meydana geldi. Uttar Pradesh eyaletinin Muzaffarnagar kentinde 8 yıldır birlikte olan bir çift ayrılma​ kararı aldı.

8 YILDIR BİRLİKTELERDİ: BAŞKA BİRİYLE EVLENMEK İSTEDİ

Yılladır birlikte olduğu şahısla evlenme hayalleri kuran kadın, kendisinden ayrılmak isteyen adamın başka bir kadınla dünyaevine girmek istediğini öğrendi.

Kadın öğrendiği durumdan sonra adeta dehşet saçtı...

Eski sevgilisiyle konuşmak istediğini söyleyen kadın, şahsın aracında bir buluşma ayarladı.

DELİYE DÖNDÜ

Yanında bıçak getiren kadın, kendisinden ayrılıp başka biriyle evlenmek isteyen erkeğin penisini kesti.

Yaşanan vahşetin ardından genç kadın gözaltına alındı.