Hindistan'da tapınak izdihamı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:04
Hindistan'da bir izdiham olayı daha yaşandı. Bihar eyaletinde bulunan bir tapınakta yaşanan izdihamda 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin ailesine para verileceğini duyurdu.
Hindistan'ın Bihar eyaletinde bulunan Jehanabad bölgesindeki bir tapınakta ibadetlerini yerine getirmek isteyenler izdiham oluşturdu. Yerel yönetim, yaşanan izdihamda 7 kişinin öldüğünü ve en az 50 kişinin yaralandığını duyurdu.
Güvenlik personelinin olay yerine intikal ettiğini ve durumun şu anda kontrol altında olduğunu belirten yerel yönetim, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE PARA
Jehanabad izdiham olayı hakkında, BJP lideri Shahnawaz Hussain, "İzdihamda yedi kişinin hayatını kaybetmesi son derece üzücü. Başsağlığı diliyoruz ve gelecekte böyle bir şeyin yaşanmamasını umuyoruz. Bihar hükümeti, ölenlerin ailelerine her birine 4 lakh rupi vereceğini duyurdu." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı