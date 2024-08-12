Hindistan'da tapınak izdihamı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

12 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:04

Doktorlar bile şaşkın: Daha önce böyle bir ölümle karşılaşmadım

Doktorlar bile şaşkın: Daha önce böyle bir ölümle karşılaşmadım

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bulunan Jehanabad bölgesindeki bir tapınakta ibadetlerini yerine getirmek isteyenler izdiham oluşturdu. Yerel yönetim, yaşanan izdihamda 7 kişinin öldüğünü ve en az 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

Güvenlik personelinin olay yerine intikal ettiğini ve durumun şu anda kontrol altında olduğunu belirten yerel yönetim, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE PARA

Jehanabad izdiham olayı hakkında, BJP lideri Shahnawaz Hussain, "İzdihamda yedi kişinin hayatını kaybetmesi son derece üzücü. Başsağlığı diliyoruz ve gelecekte böyle bir şeyin yaşanmamasını umuyoruz. Bihar hükümeti, ölenlerin ailelerine her birine 4 lakh rupi vereceğini duyurdu." dedi.