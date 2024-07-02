Hindistan'da toplu dua etkinliğinde izdiham: Onlarca kişi hayatını kaybetti

02 Temmuz 2024 15:12 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:31

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Hindistan'da akılalmaz bir izdiham olayı yaşandı. Uttar Pradeş'in Hathras bölgesindeki Sikandara Rau kasabasında 'satsang' oalrak adlandırılan toplu dua etkinliğinde izdiham yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre, 27 kişi hayatını kaybetti.

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Eyalete bağlı Etah bölgesi yetkililerinden Dr. Umesh Kumar Tripathi, konuya ilişkin açıklamasında, "İzdihamda 25'i kadın, 2'si erkek olmak üzere 27 kişi öldü. Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı." dedi.

Kıdemli polis Rajesh Kumar da izdihamda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtti.​​​​​​​ Bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısında artış olabileceği endişesi var.