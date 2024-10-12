Hindistan'da tren faciası! Vagonlar havaya uçtu

12 Ekim 2024 15:32 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:51

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bir yolcu treni ana hat yerine bir döngü hattına girdikten sonra süre sonra faciaya neden oldu. Durmakta olan bir yük treni ile çarpışan yolcu treninin vagonları havaya uçtu.

Çekya'da tren faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çekya'da tren faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan​'ın Tamil Nadu eyaletinde bir yolcu treni, durmakta olan bir yük trenine çarptı. Çarpışma​ sonucu içi yolcu dolu vagonlar etrafa saçıldı. En az 20 kişi yaralandı.

Yolcu treni ana hat yerine bir döngü hattına girdikten kısa bir süre sonra park halindeki yük trenine çarptı. Şiddetli çarpışma yolcu treninin 12 vagonunu raylardan savurdu. Şans eseri, hiçbir yolcu tren vagonlarından dışarıya fırlamadı.

"TÜM VAGON HAVAYA KALKTI"

Çarpışma anını tam bir kaos olarak tasvir eden bir yolcu yaşanan faciayı, "aniden bir ses duyduk, sonra tüm vagon havaya kalktı. Canlı olduğuma şükrediyorum. Bazı vagonlar yanıyordu ve diğerleri raydan çıkmıştı. Hemen yakındaki bir istasyona sığındık. Zarar görmeden güvenli bir alana sığınabilmemiz büyük bir şanstı" ifadeleriyle anlattı.

Yaralanan 20 kişiden 3'ü ağır yaralandı. Yaralanan yolcular yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Kaza yaşandığı anda, trenlerin içerisinde yaklaşık 1.300 kişi olduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılan kişiler de dahil olmak üzere tüm yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.