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 | Selahattin Demirel

Hindistan'da turistlere silahlı saldırı! Çok sayıda can kaybı var

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde turistleri hedef alan bir silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 26 kişi hayatını kaybetti. Eyalet Başbakanı, olayı, "Son yıllardakinden çok daha büyük" olarak nitelerken saldırı, Keşmir Direnişi isimli örgüt tarafından üstlenildi.

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Hindistan'da turistlere silahlı saldırı! Çok sayıda can kaybı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 20:10

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde turistlere yönelik saldırı düzenlendi. Saldırının, Anantnag bölgesindeki turistik bir bölge olan Pahalgam'da yer alan ve sadece yürüyerek veya hayvanlarla ulaşılabilen Baisaran'da gerçekleştiği bildirilirken 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

"SON YILLARDAKİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK"

Cemmu ve Keşmir Eyalet Başbakanı Omar Abdullah, yaptığı açıklamada, "Ölü sayısı henüz netleşmedi, bu yüzden detay vermek istemiyorum. Ancak bu saldırı, son yıllarda sivillere yönelik gördüklerimizden çok daha büyük" ifadelerini kullandı.

SALDIRIYI KEŞMİR DİRENİŞİ ÜSTLENDİ

Keşmir Direnişi adlı örgüt, saldırının sorumluluğunu üstlendi. Bölgeye 85 binden fazla yabancının yerleştirilerek "demografik değişim" yapıldığını öne süren örgüt, "Bu nedenle, bölgeye yasa dışı yerleşmeye çalışanlara yönelik şiddet devam edecek" açıklamasını yaptı.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI: "ARKASINDAKİLER ADALETE TESLİM EDİLECEK"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, "Bu alçakça eylemin arkasındakiler adalete teslim edilecek, cezasız kalmayacaklar. Kötü emelleri asla başarıya ulaşamayacak. Terörle mücadele kararlılığımız sarsılmaz ve daha da güçlenecek" dedi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki ihtilaflı bölgede düzenlenen silahlı saldırılarda bugüne kadar çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

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