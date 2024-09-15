Hindistan'da üç katlı bina saniyeler içinde toz oldu: Çok sayıda ölü var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

15 Eylül 2024 11:08 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 11:23

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 3 katlı binanın saniyeler içinde çökmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi. Çökme sonrası olay yerine hızlıca intikal eden arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına başladı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışın etkili olduğu Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesinde, 3 katlı bir bina çöktü. Olaydan hemen sonra enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Yetkililer, binanın çökmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, enkazdan çıkarılan 5 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti. İlgili Haberler Venezuela'da tüp patladı bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Rusya Kiev'e saldırdı Ukrayna Saratov'daki çok katlı binayı vurdu! Polonya'dan askeri uçaklar havalandı