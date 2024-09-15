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Hindistan'da üç katlı bina saniyeler içinde toz oldu: Çok sayıda ölü var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Eylül 2024 11:08 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 11:23
Hindistan&#039;da üç katlı bina saniyeler içinde toz oldu: Çok sayıda ölü var

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 3 katlı binanın saniyeler içinde çökmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi. Çökme sonrası olay yerine hızlıca intikal eden arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına başladı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışın etkili olduğu Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesinde, 3 katlı bir bina çöktü.

Hindistan'da üç katlı bina saniyeler içinde toz oldu: Çok sayıda ölü var - 1. Resim

Olaydan hemen sonra enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Hindistan'da üç katlı bina saniyeler içinde toz oldu: Çok sayıda ölü var - 2. Resim

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, binanın çökmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, enkazdan çıkarılan 5 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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