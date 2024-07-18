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Hindistan’da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Temmuz 2024 14:49 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 14:51

Hindistan’da yolcu treni Chandigarh kentinden Assan eyaletinin kuzeyindeki Dibrugarh kasabasına sefer gerçekleştiriyordu. Sefer sırasında raydan çıkması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Gonda eyaletinde bir yolcu treni raydan çıktı. Kazanın ardından vagonların yol boyunca devrildiği olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Hindistan’da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Hindistanlı yetkililer, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hindistan’da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Yolcu treni Chandigarh kentinden Assan eyaletinin kuzeyindeki Dibrugarh kasabasına sefer gerçekleştirdiği sırada Gonda’da yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan’da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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