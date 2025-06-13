Hindistan'daki uçak kazası faciasının ardından bir kara kutu incelemede

Hindistan'da dün gerçekleşen korkunç kazanın ardından Boeing 787‑8 Dreamliner tipi uçağın kara kutularından birine ulaşıldı. Faciada hem uçakta hem de karada can kaybı yaşandı, 265 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde kalkıştan çok kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağı büyük bir faciaya neden oldu. Air India'ya ait Boeing 787‑8 Dreamliner tipi uçak, bir fakültenin pansiyonunun yemekhanesine düştü. Faciada uçaktaki 242 kişiden sadece biri hayatta kaldı. Uçağın yerleşim yerine düşmesi nedeniyle toplamda 265 kişi hayatını kaybetti.

KARA KUTULARDAN BİRİ BULUNDU

Uçak kazasından kurtulan, uçağın 11A koltuğunda oturan yolcunun hastanede tedavisinin devam ettiği belirtilirken uçağın kara kutularından birinin de bulunduğu açıklandı. Hindustan Times'ın haberine göre, kara kutu incelemeye alındı. Ön tarafta yer alan kara kutuya ise henüz ulaşılamadı. Bulunan kara kutu analiz için Flight Data Recorder'a (FDR) teslim edildi.

ULUSLARARASI EKİP KURULDU

''Kazaya ne sebebiyet verdi?'' sorusunun cevabı için uluslararası bir ekip kuruldu. Hindistan liderliğindeki kaza soruşturmasına, İngiliz kurbanların sayısı nedeniyle İngiltere Hava Kazası Soruşturma Birimi'nden uzmanlar, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu ve havacılık devi Boeing dahil oldu.

Air India, kazada hayatını kaybeden aileler ve yerel yetkililere yardımcı olması için bir ekip hazırladı ve bölgeye gönderdi.

ACILI AİLELERE 115 BİN DOLAR ÖDEME

Air India'nın bünyesinde bulunduğu Tata Group, X sosyal medya hesabından Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran'ın açıklamalarını içeren paylaşımda bulundu. Paylaşımda, trajik olaydan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilirken, sevdiklerini kaybeden ailelerle dayanışma mesajı verildi.

Tata Group'un hayatını kaybeden kişilerin ailelerine yaklaşık 115 bin dolar ödeme yapılacağı bilgisi verilen paylaşımda, yaralıların da tıbbi masraflarının karşılanacağı bildirildi.

https://x.com/TataCompanies/status/1933159585772367969

Ayrıca uçak kazasında zarar gören BJ Tıp Kolejinin inşasına da destek sağlanacağı kaydedildi.

UÇAK KAZASI FACİASI

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.