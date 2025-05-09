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 | Selahattin Demirel

Hindistan'dan Pakistan'la ilgili Türk İHA'ları iddiası: 400 civarında...

Hindistan ordusu, Pakistan ordusunun 36 noktada sızma girişimi amacıyla 300-400 civarında Türk yapımı insansız hava aracı (İHA) kullandığını ileri sürdü.

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Hindistan'dan Pakistan'la ilgili Türk İHA'ları iddiası: 400 civarında...
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 22:16

Hindistan ordusundan Albay Sofiya Kureyşi, Pakistan ile devam eden çatışmalara ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"HAVA SAHASINI DEFALARCA İHLAL ETTİ"

Kureyşi, Pakistan ordusunun 36 noktada sızma girişimi amacıyla 300-400 civarında Türk yapımı İHA kullandığını iddia etti. Kureyşi, "Pakistan ordusu 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece, askeri altyapıyı hedef almak amacıyla tüm batı sınırında Hindistan hava sahasını defalarca ihlal etti.

Hindistan'dan Pakistan'la ilgili Türk İHA'ları iddiası: 400 civarında...

"İLK RAPORLAR TÜRK İHA'LARI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Pakistan ordusu bunlarla da kalmayıp Kontrol Hattı boyunca ağır kalibreli silahlarla da ateş açtı. 36 noktada 300-400 civarında İHA kullanılarak sızma girişiminde bulunuldu. Bu tür büyük çaplı hava saldırılarının amacının, hava savunma sistemlerini test etmek ve istihbarat toplamak olabileceği düşünülüyor. İHA'ların enkazına ilişkin inceleme yapılıyor. İlk raporlar, bunların Türk Asisguard Songar İHA'ları olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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