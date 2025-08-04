Hindistan'ın Rusya hamlesine Trump'tan karşılık: Vergi önemli ölçüde artacak

ABD'nin gümrük vergisini artırdığı ülkelere bir yenisi daha ekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak Hindistan'ı işaret etti.

"ABD'YE ÖDEDİĞİ GÜMRÜK VERGİSİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTACAK"

Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, Hindistan'ın sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmadığını, aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını açık piyasada büyük karlarla sattığına dikkat çekerek "Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım." ifadesini kullandı.

"UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLENLER HİNDİSTAN'IN UMRUNDA DEĞİL"

Trump, Ukrayna'da Rusya tarafından öldürülenlerin sayısının Hindistan'ın umurunda olmadığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, ülkenin 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı.