Hindu tapınağında izdiham faciası! Ölü ve yaralılar var

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yer alan Haridwar şehrindeki Mansa Devi Hindu tapınağında ziyaretçiler arasında yaşanan panik, izdihama neden oldu.

İzdihamın neden çıktığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, yüksek voltajlı elektrik kablosunun tapınak yoluna düşmesinin paniğe yol açtığı belirtiliyor.

ÖLÜ VE YARALI VAR

Yetkililer, izdiham sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Polis ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı kaydedildi.

Haridwar şehrinde bulunan Mansa Devi tapınağı, bölgede bu dine mensup kişilerin uğrak noktalardan biri olarak biliniyor.