Hintli Kushal Kumar'dan 3. Dünya Savaşı için yeni tarih! 3 kez çuvallamıştı

06 Ağustos 2024 09:07 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:29

Dünya, Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede yaşanan gerilimlerin gölgesinde her an patlak verebilecek bir küresel savaş ihtimaline odaklanmış durumda. "3. Dünya Savaşı" ifadesini sadece toplumlar değil, devlet başkanları ve politikacılar da sık sık dillendirmeye başladı.

KARİZMASI ÇİZİLDİ

Durum böyleyken anılan ünlü astrolog Kushal Kumar, 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcına yönelik yeni bir tahminde bulundu. Geçtiğimiz aylarda söz konusu olası savaşın başlangıç tarihini önce 18 Haziran ardından 26 veya 28 Temmuz, son olarak da 4-5 Ağustos olarak belirten Kumar, tahminlerinde yanılmasının ardından iki yeni tarih daha zikretti.

AĞUSTOS ORTASINA DİKKAT ÇEKTİ

Savaşın başlangıç tarihi olarak bu kez 14-15 Ağustos tarihlerini işaret eden fenomen kahin, "Potansiyel olarak savaş sıcak noktalarıyla ilgili endişe verici kaygıların temposu sürüyor. 14 ve 15 Ağustos, azami dikkat ve özeni gerektirecektir" dedi.