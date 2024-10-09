Hırsızlığın böylesi! 87 milyon TL'lik zeytinyağını çalıp yarı fiyatına sattılar

09 Ekim 2024 14:08 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:22

ABD'nin Teksas eyaletinde hırsızlar bir depodan birinci sınıf kalitedeki 2.5 milyon dolarlık (yaklaşık 87 milyon TL) zeytinyağı çaldılar. 29 palet içerisindeki 672 şişe zeytinyağını rakip firmanın mağazalarında yarı fiyatına satışa sundular.

ABD'nin Teksas​ eyaletindeki bir depodan 2,5 milyon dolarlık (yaklaşık 87 milyon TL) birinci sınıf zeytinyağını çalan hırsızlar, çalıntı malları yarı fiyatına rakip mağazalara sattı.

Yerel haberlere göre, zeytinyağlarının üreticisi CHO America, hırsızların geçen ay Teksas eyaletinin Houston​ şehrinde üçüncü şahıslara ait bir depodan her birinde 672 şişe bulunan 29 palet içeren 18 kamyon yükü çaldığını bildirdi.

DEPONUN FAALİYETİNE SON VERİLDİ

ABD, Teksas merkezli KHOU'nun haberine göre, Navigation Road'daki deponun faaliyetine son verildiği ve yüksek fiyatlı hırsızlık​ olayının gerçekleştiği sırada çalışır durumda herhangi bir güvenlik kamerasının bulunmadığı bildirildi.

CHO America'nın sahibi Wajih Rekik, yaptığı açıklamada, hırsızlığın "organize" bir saldırı olduğuna inandığını ve ürününü kurtarmak için halkın yardımına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Rekik, "Zeytinyağı seven biri değil, çünkü o kadar zeytinyağı​ içmesinin imkanı yok. Çalınan bu zeytinyağı içmek için çok fazla" ifadelerine yer verdi.

TELEFON ALANA KADAR HABERDAR DEĞİLDİ

Rekik, 2,5 milyon dolarlık hırsızlıktan haftalar sonra yüksek kaliteli organik zeytinyağının doğru mağazada olmadığına dair bir telefon alana kadar haberdar olmadığını söyledi.

Şirket, fotoğrafları aldıktan sonra izlenebilirlik özelliklerini ve takip edilebilir parti numaralarını kullanarak bir paleti Houston'daki bir mağazadan çok daha düşük bir perakende satış fiyatıyla geri aldı.

Sarı etiketli koyu renkli bir cam şişede ambalajlanan ödüllü yağın şişesi 15 ila 27 dolar arasında satılıyor.

"YARI FİYATINA SATILDIĞINI BİLMEK DE YIKICI"

Rekik KHOU'ya verdiği demeçte, “Ürünümüzün bazı mağazalarda yarı fiyatına ya da dörtte bir fiyatına satıldığını bilmek de yıkıcı” ifadelerini kullandı.

Şirket, mağaza sahiplerinden çalınan zeytinyağının alışılmadık derecede düşük fiyatlarla şüpheli tekliflerini bildirmelerini istiyor.