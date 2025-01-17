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Hırsızlıkta son nokta! Meydandaki bahçenin çimlerini çaldılar

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Skai
17 Ocak 2025 11:10 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 11:15
Hırsızlıkta son nokta! Meydandaki bahçenin çimlerini çaldılar

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir meydandaki çimler kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Şaşkınlık verici olayı belediye başkanı Tiktok'tan duyurdu.

Yunanistan, akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayını konuşuyor. Başkent Atina'nın güneyinde yer alan Hellinikon-Argyroupoli belediyesinin merkezi meydanında inanılmaz bir olay yaşandı. Belediye başkanı Yiannis Constantatos, TikTok'ta yayımladığı videoda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin meydandaki bir yeşil alana bir süre önce döşenen çimlerin büyük bir bölümünün çalındığını duyurdu.

Hırsızlıkta son nokta! Meydandaki bahçenin çimlerini çaldılar - 1. Resim

"MERAK EDİYORUM, KOYUN MU BESLEYECEKSİN?"

Görev süresi boyunca hırsızlık​, dolandırıcılık gibi birçok olayla karşılaştığını belirten Constantatos, "Açıkçası böyle bir olayı ilk kez yaşıyorum. Birinin meydana serilen yeni çimleri çaldığı gerçeği beni aşıyor" dedi.

Hırsıza da seslenen Belediye  Başkanı, "Merak ediyorum dostum, ne yapacaksın, koyunları, keçileri mi besleyeceksin?" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Skai
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