Hırvatistan cumhurbaşkanını seçti

13 Ocak 2025 04:19 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 03:28

Hırvatistan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandığa gitti. Seçimi, Sosyal Demokrat Partinin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic kazandı.

Balkan ülkesi Hırvatistan​'da halk 8'inci kez cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Milanovic yüzde 74,66 oy alarak ikinci kez cumhurbaşkanı​ seçildi.

Milanovic, destekçilerine yönelik yaptığı "zafer" konuşmasında, vatandaşların açıkça ne düşündüğünü sandıkta söylediğini dile getirdi.

Zaferini ilan eden Milanovic, kendisi için büyük bir gün olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu zaferi, son 5 yıldaki çalışmalarımın bir onayı ve insanların bana duyduğu güvenin bir ifadesi olarak görüyorum. Aynı zamanda bu, devlet meselelerini dinlemeleri gerekenlere halkın güçlü bir mesajıdır. Ben anayasaya bağlı kalacağım. Bir kez daha çağrıda bulunuyorum, yetki istemiyorum, bu bir güç meselesi değil, bir görev meselesidir. Görevim eşit bir şekilde hareket etmektir çünkü anayasa bunu emrediyor. Dış politika konusunda işbirliği şart, Ulusal Güvenlik Konseyi 3 yıldır toplanmadı, bu benim tercihim değildi."

EN BÜYÜK RAKİBİ YÜZDE 25'TE KALDI

Milanovic'in en büyük rakibi olarak gösterilen iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliğinin adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac ise oyların yüzde 25,34'ünü aldı.