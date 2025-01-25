Hırvatistan'da fahiş fiyatlara boykot! Marketler bomboş kaldı

25 Ocak 2025 13:53 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 14:09

Hırvatistan’da vatandaşlar, yüksek fiyatlar ve pahalılık nedeniyle mağazaları, süpermarket zincirlerini ve benzin istasyonlarını boykot etti. Ülke tarihinde ilk kez organize edilen genel tüketici boykotu nedeniyle süpermarket ve mağazalar boş kaldı.

Fahiş fiyata dur de! Bakan Bolat şikayet için yapılması gerekenleri tek tek anlattı

Fahiş fiyata dur de! Bakan Bolat şikayet için yapılması gerekenleri tek tek anlattı

Starbucks kendini aklamaya çalışıyor! Katil İsrail'e destekleri sonrası hisseleri dibi görmüştü: Her yere afiş astılar

Starbucks kendini aklamaya çalışıyor! Katil İsrail'e destekleri sonrası hisseleri dibi görmüştü: Her yere afiş astılar

Hırvatistan’da fiyat artışları ve enflasyon​ ülke genelinde tepkiye yol açtı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren tüm gün mağazaları, market zincirlerini ve benzin istasyonlarını boykot etti.

Bir sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlara, tüketiciyi koruma dernekleri ve siyasi partiler de destek verdi.

MAĞAZALARI, ZİNCİR MARKETLERİ VE BENZİN İSTASYONLARINI BOYKOT​ ETTİLER

Ülke tarihinde ilk kez organize edilen genel tüketici boykotu nedeniyle süpermarket ve mağazalar boş kaldı.

Boykotun organize edildiği "Halo, Inspektore" adlı Facebook grubunda yayımlanan mesajda, "Son iki yılda hiçbir AB ülkesi, başta gıda fiyatları olmak üzere böyle bir fiyat artışı ile karşı karşıya kalmadı. Üstelik artışlar durmuyor ve yeni zamlar duyuruluyor. Bu fiyat artışları, on binlerce vatandaşımız için artık dayanılmaz hale geldi." denildi.

Hedefin fiyatların aşırı bir şekilde artışını önlemek olduğu kaydedilen açıklamada, "Piyasanın karmaşık bir mekanizma olduğunun ve tek bir boykotla fiyatların bir gecede düşmeyeceğinin farkındayız ama bu aşırı artış durdurulabilir ve durdurulmalı." ifade edildi.

BAZI MARKETLER FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Sosyal medyada boykot uygulamasına destek veren vatandaşlar, paylaşımlarında bazı süpermarket zincirlerinin boykot günü fiyatları aşağı çektiğine dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar ise boykotun bir gün yerine daha uzun vadeli uygulanması çağrısında bulundu.

Sendika ve dernekler ise euro bölgesinde enflasyonun en yüksek olduğu ülke olan Hırvatistan’da tüketicilerin korunması için KDV’nin azaltılması ve yerel üreticilere teşvik gibi somut önlemler talep etti.