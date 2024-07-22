Hırvatistan'da huzurevine silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

22 Temmuz 2024 16:14 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 16:20

Hırvatistan'ın Daruvar kasabasında bulunan huzurevine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 5'i ağır, 7 kişi ise yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı fakat polisten kaçamadı, bir kafede yakayı ele verdi.

Acil durum ekiplerinin gerekli yardımı sağlamak ve inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

''BU VAHŞİ BİR SUÇ''

Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanovic yaptığı açıklamada, saldırının benzeri görülmemiş vahşi bir suç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu tüm yetkili kurumlara, silahlanmanın daha sıkı kontrol edilmesi de dahil olmak üzere toplumdaki şiddeti önlemek için daha fazlasını yapmaları yönünde korkunç bir uyarı ve son bir çağrıdır.''

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ise saldırıya dair şu ifadeleri kullandı:

"Daruvar'daki huzurevinde 5 kişinin öldürülmesi bizi dehşete düşürdü. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve yaralıların iyileşmesini umuyoruz.''

SALDIRGANIN GAZİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililer, şahsın saldırıyı neden işlediğine ilişkin soruşturma başlatırken, saldırganın Hırvatistan'ın bağımsızlık savaşında yer alan gazilerden biri olduğu tahmin ediyor.