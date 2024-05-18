Hırvatistan’da yeni hükümet kuruldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 09:47 - Güncelleme : 18 May 2024 09:57
Hırvatistan'da mevcut Başbakan Andrej Plenkovic liderliğinde yeni hükümet kuruldu. Güvenoyunun almasının ardından Başbakan Plenkovic ve bakanlar, yemin ederek göreve başladı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 151 sandalyeli Ulusal Meclis'te yeni hükümet için güven oylaması yapıldı. mevcut Başbakan Andrej Plenkovic liderliğindeki yeni hükümet, 61 "hayır" oyuna karşı 79 "evet" oyuyla güvenoyu alarak kuruldu.
17 Nisan’daki seçimlerden güç kaybederek çıkan iktidar partisi Hırvat Demokratik Birliği (HDZ), koalisyon hükümetini sağcı popülist Vatan Hareketi (DP) ve ulusal azınlıkların parlamentodaki temsilcilerinin desteğiyle kurdu. Yeni hükümetin güvenoyu almasının ardından Başbakan Plenkovic ve bakanlar, yemin ederek göreve başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı