Hizbullah duyurdu: İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü İHA'larla vuruldu

06 Ağustos 2024 03:29 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 03:33

Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikaste uğramasının ardından Orta Doğu'da hareketlilik sürüyor. İran'dan İsrail'e saldırı tehditleri artarken Hizbullah Hareketi'nden de İsrail'e saldırılar düzenleniyor.

ÇOK SAYIDA DRON İLE SALDIRI

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarıyla özellikle Meys el-Cebel'deki "suikasta" cevap olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Neria Dağı üssüne çok sayıda kamikaze dron ile saldırı gerçekleştirildiği ve hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah mensubu Ali Cemalleddin Cevad'ın öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu ise Cevad'ı hedef alan hava saldırısına ilişkin görüntü yayımlayarak, Cevad'ın Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün önemli bir komutanı olduğunu öne sürmüştü.

Ordu açıklamasında, Cevad'ın Lübnan'ın sınır bölgesindeki Aba beldesinde motosikletle seyir halindeyken vurulduğu belirtilmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 394 Hizbullah mensubu hayatını kaybetmişti.