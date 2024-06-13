Hizbullah intikam sözü verdi, İsrail mancınıkla ateş topu fırlattı

13 Haziran 2024 12:33 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:53

İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla beraber Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail arasındaki gerilim yükseldi. 8 Ekim'den bu yana çatışmalardaki şiddet arttı. Lübnan sınırına saldırı düzenleyen İsrail, üst düzey komutanlardan Talip Abdullah'ı öldürdü. Hizbullah, intikam saldırısını 216 roketle gerçekleştirdi. Saldırılar nedeniyle İsrail'in birçok noktasında yangınlar çıktı.

ABD, İsrail'in kuzey sınırı boyunca, 'gerginliğin azaltılması' çağrısında bulunsa da Hizbullah, üst düzey komutanının öldürülmesinin ardından intikam yemini etti. Ayrıca Lübnan-İsrail sınırındaki saldırılarını yoğunlaştırma sözü verdi. Üst düzey Hizbullah yetkilisi Hachem Saffieddine, Abdullah için düzenlenen cenaze töreninde ''Düşman bizi savaş alanında beklesin.'' dedi.

İSRAİL MANCINIKLA ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Associated Press'in hanerine göre, Hizbullah saldırılarının İsrail'de yangın endişelerine neden olduğunu söylerken bugün sosyal medyada ve İsrail medyasında paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin mancınık kullanarak Lübnan'a yangın çıkarıcı maddeler fırlattığı ve sınırın diğer tarafını ateşe verdiği görüldü.

HİZBULLAH'TAN 160 ROKETLE MİSİLLEME SALDIRISI

Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah Hareketi, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini dün gerçekleştirmişti.

Hizbullah, saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır hattında yer alan Ramsa ve Ruveysa Kurun askeri mevziisi ile Sasa yerleşim biriminde yer alan Blasan adındaki askeri endüstri tesisinin güdümlü füzeyle hedef alındığı kaydedilmişti.

Hizbullah saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesine düzenlediği hava saldırısında öldürülmesine misilleme olarak, İsrail'in Ayn Zeitim ve Yukarı Celile bölgesindeki Amad askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtilmişti.