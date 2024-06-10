Hizbullah İsrail İHA'sını vurdu: İsrail doğruladı!

10 Haziran 2024 18:45 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 18:47

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait insansız hava aracını (İHA) vurdu. İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah, İsrail'in bir İHA'sını düşürdüğünü bildirdi.

İSRAİL'DEN DOĞRULAMA

İsrail ordusu ise bir İHA’sının karadan havaya atılan füzeyle Lübnan topraklarında düşürüldüğüne dair yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Lübnan hava sahasında faaliyet gösteren İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir İHA'ya karadan havaya bir füze fırlatıldı. Sonuç olarak İHA hasar gördü ve Lübnan topraklarına düştü" denildi.

Düşen İHA'nın İsrail ordusuna ait "Hermes 900 tipi" insansız hava aracı olduğu öğrenildi.

Lübnan medyasında yayımlanan haberlere göre Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA, güneydeki Reyhan bölgesinde vurulduktan sonra düştü.

YANGIN ÇIKTI

Öte yandan Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracının patlaması sonucu İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinin kuzeyinde yangın çıktı. Golan Tepelerinde füze fırlatılmasına duyarlı sirenler çaldı. İsrail ordu radyosu da iki İHA'nın Golan'da imha edilmesinin ardından bölgede yangın çıktığını duyurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise konuya dair haberinde, Lübnan'dan gönderilen iki İHA'nın Golan Tepelerinde patladığını, başarısız imha girişimi nedeniyle bölgede yangın çıktığını aktardı.

Yangının son durumu ve etkilerine ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.