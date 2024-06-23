Hizbullah, İsrail kışlasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

23 Haziran 2024 11:35 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 11:42

Lübnan Hizbullah'ı tehdit ettiği İsrail'in kışlasını vurdu. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan sınırı karşısında yer alan Beyt Hilal Kışlası'ndaki Sehel taburuna ait karargaha insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi.

Askerlerin konuşlandığı alanların hedef alındığı aktarılan saldırıda İsrail ordusundan ölen ve yarananlar olduğu kaydedildi.

SUİKASTA CEVAP!

Saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikasta cevap olarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail tarafından ise Hizbullah'ın saldırılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

LÜBNAN'DA İSRAİL'DEN ARACA SALDIRI

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail ordusunun dün Lübnan'ın doğusunda bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırının İHA ile gerçekleştirildiği; hedef alınan kişinin "Lübnan'daki Hamas ve Cemaati İslami sorumlusu Eymen Gatme olduğu" iddia edilmişti.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E TEHDİT: PİŞMAN OLURSUNUZ

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşarak, Lübnan'a saldırması halinde İsrail'in "pişman" olacağı uyarısını yaptı.

''BİZE SALDIRANLAR PİŞMAN OLACAKTIR''

Hizbullah'ın Telegram hesabından, sadece İsrail güvenlik yetkililerin bildiği belirtilen bazı askeri üsler, yakıt depoları ve İsrail kara sularındaki noktaların koordinatlarını içeren görseller paylaşıldı.

Havadan ve insansız hava aracı çekildiği düşünülen görüntülerde ülkenin farklı bölgelerindeki hedeflerin tam adresleri bulunuyor.

Görüntünün sonunda İsrail'e hitaben "Bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır." ifadesi yer aldı.