Hizbullah komutanının öldürülmesine karşılık İsrail'e füze yağmuru: 5 kişi öldü

31 Ekim 2024 16:42 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:58

Hizbullah komutanı Muhammed Halil Aliyan’ın öldürülmesine karşılık İsrail'e misilleme saldırısı düzenlendi. İsrail'in kuzeyinde bulunan Metula kasabasına roket yağdı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: Yerleşim alanı ve sanayi bölgesi hedefte

İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: Yerleşim alanı ve sanayi bölgesi hedefte

İsrail saldırısında Hizbullah​'ın güdümlü tanksavar füze biriminin komutanı Muhammed Halil Aliyan’ın öldürülmesinin ardından misilleme saldırısı geldi. İsrail'in kuzeyinde bulunan Metula kasabasına Hizbullah füze yağdırdı. Metula Yerel Meclisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4’ü yabancı uyruklu işçi olmak üzere toplam 5 kişinin öldüğü iddia edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, 2 roketin Metula’da açık bir alana düştüğünün tespit edildiğini belirtti. IDF ayrıca orta, yukarı ve batı Celile bölgeleri üzerinde 30 roketin durdurulduğunu açıkladı.

İSRAİL HİZBULLAH KOMUTANINI ÖLDÜRDÜ

IDf tarafından yapılan ayrı bir açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Borj Qalaouiye kasabasında dün gerçekleştirilen hava saldırısında Hizbullah'ın güdümlü tanksavar füze biriminin komutanı Muhammed Halil Aliyan’ın öldürüldüğünü bildirdi.

Aliyan, İsrail'in kuzeyindeki Nir Kayalığı bölgesine yönelik saldırılardan sorumlu olan Hajjar bölge birimindeki tanksavar dizisinin komutanıydı.