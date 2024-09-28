Hizbullah lideri Nasrallah’ın öldürülmesi sonrası İsrail’den itiraf: Zorlu günler bekliyor!

28 Eylül 2024 22:39 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 22:51

Hizbullah lideri Nasrallah’ın İsrail tarafından suikast sonucu öldürülmesinin ardından İsrail’den itiraf gibi bir açıklama geldi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, “Zorlu günler bekliyor!” dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi​, Hizbullah​ lideri Hasan Nasrallah​'ın öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'i zorlu günler bekliyor. Hizbullah terör örgütünü yok etmeye ve savaşmaya devam etmeye kararlıyız" dedi.

“HAZIRIZ” MESAJI

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı. İsrail'deki Kuzey Komutanlığı'nda durum değerlendirmesi yapan Halevi, olası misilleme eylemine hazırlık olarak saldırı ve savunmada “en üst düzeyde hazır” olduklarını belirtti.

“DAHA ÇOK GÖREVİMİZ VAR”

İsrail'i zorlu günlerin beklediğini söyleyen Halevi, “Hizbullah terör örgütünü yok etmeye ve savaşmaya devam etmeye kararlıyız. Terör örgütlerini ve kabiliyetlerini yok etmek, esirlerimizi geri almak gibi tüm cephelerde daha çok görevimiz var” dedi.

Öte yandan İran’da binlerce kişi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesini protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesi İran’da büyük yankı uyandırdı. Başkent Tahran’da Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından binlerce kişi İsrail’i protesto etti. Tahran’daki Filistin Meydanı’nda toplanan öfkeli kalabalık, “Kahrolsun İsrail” , “Kahrolsun ABD” , “İsrail yok olacak”, “Lübnan kazanacak” sloganları attı. Lübnan, Hizbullah bayraklarının dalgalandığı gösteride, “Kırmızı çizgi aşıldı” yazılı pankartlar taşındı.

İSRAİL'İN BEYRUT SALDIRISI

İsrail ordusu, 27 Eylül’de Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh semtinde Hizbullah’a ait ana karargahına yönelik saldırı düzenlemişti. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü ileri sürülmüştü. İddiaların ardından Hizbullah Hareketi ise Nasrallah'ın öldürüldüğü doğrulanmıştı.

CAN KAYBI 11'E YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e, yaralı sayısının ise 108'e yükseldiğini açıkladı. İsrail, dün akşam Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Nasrallah'ın hedef alındığını, saldırıda en az 6 binanın vurulduğunu ifade etmişti.