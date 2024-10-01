Hizbullah ve Husiler'den ortak saldırı! Mossad'ın kalbi hedef alındı

01 Ekim 2024 14:10 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:11

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına roketle karşılık verdi. Savaşın başından beri gerçekleşen "en büyük" saldırı olduğu ifade edilen hava saldırısının hedefinde İsrail istihbarat örgütü Mossad'ın karagahı vardı. Hizbullah'ın saldırılarına Yemen'deki Husiler'den İHA'lı destek geldi.

Hizbullah​, İsrail'in güney Lübnan​'da yürüttüğü kara harekatına karşılık saldırı gerçekleştirdi. Tel Aviv​'in dış mahallelerindeki Glilot askeri üssünü ve Mossad​ karargahını Fadi-4 roketleriyle hedef aldığını duyurdu.

Lübnan'dan Hizbullah'ın, İsrail ordusunun siber istihbarat birimi ve Mossad'ın karargahını hedef almak için fırlattığı roketlerden biri otoyola düştü.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de saldırı alarmları duyuldu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerin bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği belirtildi.

Lübnan'dan atılan bir roket İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında yer alan bir otoyola düştü. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, bir otobüs şoförünün şarapnelle orta derece, başka bir şoförün ise hafif yaralandığını açıkladı.

Gerçekleştirilen roket saldırılarında en az 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

"EN BÜYÜK" SALDIRI

Yerel haber kaynakları Hizbullah'ın bugünkü saldırısını, savaşın başından beri yaptığı "en büyük" saldırı olarak nitelendirdi.

Hizbullah, salı günü yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin toplandığını söylediği Shtula, Metulla, Avivim ve Rosh Pina yerleşimlerini hedef aldığını duyurdu.

Direniş ayrıca Doviv kışlasını Falaq-2 roketleriyle ve Rosh Pina yerleşimi yakınlarında, İsrail güçlerinin yoğun olduğu bir alanı da roketlerle hedef aldı.

Lübnan hükümetinin verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023 başından bu yana Lübnan genelinde düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 1.745'e, yaralıların sayısı ise 8.767'ye ulaştı.

HUSİLER'DE KATILDI

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa ve Eylat kentlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) iki askeri operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yafa bölgesinde İsrail askeri noktalarını "Yafa" isimli insansız hava aracıyla (İHA), Eylat kentindeki Umm er-Raşraş bölgesindeki İsrail askeri noktalarını Samad-4 tipi İHA'larla hedef aldıklarını ifade etti.

Yahya Seri, "İsrail-Amerikan saldırılarına, tüm ülke ve halkları boyun eğdirmeyi amaçlayan planlarına karşı İslam alemini savunan Filistin ve Lübnan'daki mücahitleri selamlıyoruz." ifadelerine yer verdi.