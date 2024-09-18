Hizbullah'ın çağrı cihazlarını İsrail'in nasıl patlattığı ortaya çıktı! Saldırı planlanandan erken yapıldı

18 Eylül 2024 09:53 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:03

İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarını patlatarak sıra dışı bir saldırı gerçekleştirdi. En kanlı eylemlerden biri olarak kayıtlara geçen saldırıya dair detaylar ortaya çıktı. Çağrı cihazlarının bir siber saldırıyla değil tedarik zincirini ele geçirerek patlayıcı yerleştirildiği düşünülüyor.

İsrail, Lübnan​'daki Hizbullah​ üyelerine akla gelmeyecek bir saldırı düzenledi. Binlerce Hizbullah üyesinin kullandığı çağrı cihazları adeta sırayla 1 saat boyunca patladı. İlk olarak bir siber saldırı yöntemiyle patlatıldığı iddia edilen çağrı cihazlarına dair detaylar gün yüzüne çıktı. 9 kişinin öldüğü, 3 bin kişinin yaralandığı saldırıda tedarik zincirine sızıldığı iddia edildi.

ÇAĞRI CİHAZLARI NASIL BOMBA GİBİ PATLADI?

İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad​, Hizbullah'ın sipariş verdiği yeni şifreli çağrı cihazlarının pillerine, Nitrogliserin bileşiği enjekte etti. Oda sıcaklığında beyaz kristal haline olan bileşik, sıcaklığa maruz kaldığında ise bomba gibi patlıyor. İsrail, uzaktan sinyal göndererek, cihazlardaki bataryayı ısıttı ve patlamaya neden oldu. Bazı Hizbullah üyelerinin cihazların ısındığını fark edip, kendinden uzaklaştırdığı bilgisi de bu ihtimali doğrular cinsten.

HİZBULLAH TAYVAN'DAN SİPARİŞ ETTİ

Tayvan'dan sipariş edildiği öne sürülen çağrı cihazlarında pillerin hemen yanına yerleştirilen patlayıcılar için uzaktan tetiklenebilen bir anahtar da yerleştirildi.

Lübnanlı bir kaynak da Reuters'a yaptığı açıklamada, Mossad'ın cihazları üretim sürecindeyken değiştirdiğini söyledi. Bir başka güvenlik kaynağı ise yeni çağrı cihazlarının içine üç grama kadar patlayıcı gizlendiğini ve Hizbullah tarafından aylarca fark edilmediğini söyledi.

MOSSAD 'HİZBULLAH MESAJI'YLA KANDIRDI

New York Times'ın haberine göre, Lübnan'da saat 15.30 civarı çağrı cihazlarına Hizbullah liderliğinden geliyormuş gibi bir mesaj gönderildi ve patlayıcılar harekete geçirildi.

Yetkililerden üçüne göre cihazlar patlamadan önce birkaç saniye boyunca bip sesi çıkaracak şekilde programlanmıştı.

Yetkililerden birkaçı ,Tayvan'daki Gold Apollo şirketinden 3 binden fazla çağrı cihazı sipariş edildiğini söyledi. Hizbullah çağrı cihazlarını Lübnan'daki üyelerine dağıttı, bazıları da İran ve Suriye'deki Hizbullah müttefiklerine ulaştı. İsrail'in saldırısı açık olan ve mesaj alan çağrı cihazlarını etkiledi.

Çağrı cihazlarının tam olarak ne zaman sipariş edildiği ve Lübnan'a ne zaman ulaştığı ise henüz bilinmiyor.

SALDIRI PLANLANANDAN ERKEN YAPILDI

Saldırının detaylarına dair farklı iddialar da ortaya atıldı. Al Monitor, İsrail'in saldırıyı beklenen daha erken yapmak zorunda kaldığını yazdı. Sebebi ise 2 Hizbullah üyesinin çağrı cihazlarındaki değişimi fark etmesiydi. İki üyeden biri İsrail tarafından öldürülürken diğerinin uyarması üzerine İsrail harekete geçmek zorunda kaldı.

İSRAİL'İN ÇAĞRI CİHAZLARIYLA HİZBULLAH'A SALDIRISI

Lübnan'da dün Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları peş peşe patladı. Cihazların patlaması nedeniyle 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 200'ü ağır olmak üzere 3 bin kişi yaralandı.

Ülkenin birçok yerinde gerçekleşen patlamalar, güvenlik kameralarına yansıdı. İsrail, yetkililere konuya dair açıklama yapmamaları konusunda uyardı ve saldırıyı üstlenmedi.