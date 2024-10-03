Hizbullah'ın saldırı planlarını içeren harita İsrail'in elinde! Her şey 1 sene önce başladı: Gizli 70 baskın

03 Ekim 2024 10:00 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:49

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'a kara harekatından önce, 1 yıl boyunca sınır ötesi gizli baskınlar gerçekleştirdiklerini açıkladı. İsmini vermek istemeyen bir IDF yetkilisi, İsrail'in Lübnan'a en az 70 tane operasyon gerçekleştirdiğini kaydetti.

Beyrut'ta bir suikast daha! İsrail Hizbullah'ın İran ayağını kesmek için harekete geçti

Beyrut'ta bir suikast daha! İsrail Hizbullah'ın İran ayağını kesmek için harekete geçti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başlattığı kara harekatından önce geçtiğimiz bir yıl boyunca sınır ötesi düzinelerce gizli baskın düzenlediğini açıkladı. Gizli baskınlarda hiçbir İsrail askerinin hayatını kaybetmediğini açıklayan IDF, şimdiye kadar hiç bahsetmediği operasyonlarla ilgili detay vermekten de kaçındı.

EN AZ 70 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İngiltere merkezli The Guardian gazetesine konuşan bir IDF yetkilisi, yüzlerce güne yayılan bir zaman diliminde en az 70 operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti. IDF sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari, Hamas ile savaşın başlangıcından bu yana yürütülen gizli operasyonların sınıra yakın Hizbullah altyapısını yok etmeye odaklandığını söyledi.

HİZBULLAH'IN SALDIRI PLANLARI İSRAİL'İN ELİNDE

ABD merkezli Washington Post gazetesi gizli baskınların şimdiye kadar gündeme gelmediğini, Lübnan ve Hizbullah'ın da bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadığına dikkat çekerken Hagari, IDF'nin Hizbullah'ın düzinelerce lokasyondaki tesislerine girdiğini, buralarda istihbarat topladığını, silahlara el koyup bunları imha ettiğini bildirdi. Hagari'nin anlattığı operasyonlardan birinde Hizbullah'ın saldırı planlarını içeren bir harita bulunduğunu ileri sürülüyor.