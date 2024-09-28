Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu: Gözler Haşim Safiyuddin’e çevrildi!

28 Eylül 2024 18:02 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 19:10

Hizbullah'ın muhtemel yeni lideri’nin Haşim Safiyuddin olması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında terörist ilan edilen Safiyuddin, askeri duruşu ve Filistin davasına olan bağlılığıyla dikkat çekiyor…

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Hizbullah​ lideri Hasan Nasrallah​'ın ölümünün ardından yerine kuzeni Haşim Safiyuddin'in geçebileceği belirtiliyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan​'ın başkenti Beyrut​'un güneyine gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından gözler yerine geçecek isme çevrildi.

CİHAT KONSEYİ'NDE DE YER ALIYOR

Nasrallah'ın halefi olarak görülen kuzeni Haşim Safiyuddin, Hizbullah'ın yeni lideri olarak öne çıkıyor. Hizbullah'ın yürütme kurulu başkanı olarak grubun siyasi işlerini denetleyen Safiyuddin, ayrıca grubun askeri operasyonlarını yöneten Cihat Konseyi'nde de yer alıyor.

FİLİSTİN DAVASINA BAĞLI

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında terörist ilan edilen Safiyuddin, kamuoyuna yaptığı açıklamalarla çoğunlukla askeri duruşunu ve Filistin davasına olan bağlılığını yansıtıyor.

HİZBULLAH'IN BÖLGESEL ASKERİ GÜCE DÖNÜŞMESİNE ÖNCÜLÜK ETTİ

Beyrut'ta 1960 yılında doğan Hasan Nasrallah, 1992 yılında Hizbullah'ın lideri oldu. Nasrallah İsrail ile onlarca yıl süren çatışmalara liderlik ve Hizbullah'ın bölgesel etkiye sahip bir askeri güce dönüşmesine öncülük etti.

AĞIRLIĞINI HİSSETİRDİ

Nasrallah Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık bir yıllık çatışma döneminde Filistinli müttefiki Hamas'ı desteklemek için Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ateş açarak bölgesel nüfuzunu bir kez daha ortaya koydu, Yemenli ve Iraklı gruplar da "direniş ekseni" şemsiyesi altında faaliyet göstererek Hizbullah'ı takip etti.

Nasrallah'ın selefi Seyyid Abbas el-Musavi de İsrail saldırısıyla 1992'de öldürülmüştü.