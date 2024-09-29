Hizbullah'ın yeni lideri Haşim Seyfettin oldu: Suikasta uğrayan Nasrallah'ın kuzeni

29 Eylül 2024 23:20 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 23:31

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu. Nasrallah'ın kuzeni ve öldürülen İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin damadı olan Haşim Seyfettin yeni lider olarak açıklandı. Eski lider Hasan Nasrallah 27 Eylül'de İsrail'in Lübnan saldırısında öldürülmüştü.

Son dakika | Netanyahu emretti Nasrallah öldürüldü! İsrail'den Hizbullah'a bir darbe daha geldi

Son dakika | Netanyahu emretti Nasrallah öldürüldü! İsrail'den Hizbullah'a bir darbe daha geldi

Hizbullah​'ın yeni lideri Haşim Seyfettin oldu. El Arabiya'nın haberine göre Haşim Seyfettin, Şura Konseyi tarafından lider seçildi. Seyfettin 2020 yılında öldürülen İran'ın Kudüs Gücü Komutanı olan General Kasım Süleymani​'nin kızıyla evli. Aynı zamanda eski lider Nasrallah'ın da kuzeni. Seyfettin İsrail saldırılarında hedef alınmış ancak sağ kurtulmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Seyfettin'i 2017 yılında terörist ilan etmişti.

HİZBULLAH KURULDUĞUNDA 18 YAŞINDAYDI

Seyfettin Lübnan'da Hizbullah kurulduğunda 18 yaşındaydı. 1964 yılında Lübnan'ın Deir Qanun Al Nahhar şehrinde doğdu. Lübnan'ın tanınmış ailelerinden birine mensup olan Seyfettin, gençliğinde İran'ın Kum şehrindeki İlim Havzası'nda din eğitimi aldı. Hizbullah’ın yürütme kurulu başkanı olarak siyasi işleri de denetleyen Seyfettin, ayrıca Hizbullah'ın askeri operasyonlarını yöneten Cihat Konseyi’nde bulundu.