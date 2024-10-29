Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım İsrail'in de yeni hedefi! Savunma bakanından suikast iması

29 Ekim 2024 16:35 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:43

Hizbullah, İsrail'in saldırısıyla ölen liderleri Hasan Nasrallah'ın ardından genel sekreter yardımcılığı görevindeki Naim Kasım'ı yeni liderleri olarak atadı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla Kasım'a suikast imasında bulundu.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut​'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda Hizbullah​ lideri Hasan Nasrallah​'ı öldürdü. Hizbullah, bugün Nasrallah'ın ardından yeni liderlerinin Naim Kasım olduğunu açıkladı. İsrail, bu hamleyi gördü ve yeni hedefine Kasım'ı koydu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla Kasım'a suikast imasında bulundu. Gallant, sosyal medya hesabından Kasım'ın Hizbullah'ın yeni lideri seçilmesine ilişkin paylaşım yaptı. Kasım'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda Gallant, "Geçici atama. Uzun süre değil." ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH'IN YENİ LİDERİ NAİM KASIM

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından yeni lider belli oldu. Hizbullah, Naim Kasım'ın yeni lider olarak seçildiğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi. Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

HASAN NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti. İsrail'in 7 Ekim saldırılarının ardından Hamas ve destekçilerine savaş ilan eden İsrail, 27 Eylül'de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 'Yeni Düzen' adını verdiği hava saldırısı düzenleyen İsrail, F-35 savaş uçaklarından 85 adet sığınak delen bomba attı.