Hizbullah’tan bir misilleme daha: Tel Aviv'deki İsrail üssünü füzelerle vurdu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Kasım 2024 06:19 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 07:03
İsrail'in saldırılarına karşılık vermeyi sürdüren Hizbullah, Tel Aviv kentinde bulunan Tel Haim askeri üssüne yönelik füze saldırıları gerçekleştirdi. Saldırı anlarına ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına Hizbullah’tan bir misilleme daha geldi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Tel Haim askeri üssünün “nitelikli füzeler” ile hedef alındığı bildirildi.
İsrail ordusunun askeri istihbarat bölümüne ait olduğu belirtilen üssün, Lübnan sınırına yaklaşık 120 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.
İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Saldırıya ait bir görüntü Hizbullah’a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı