Hizbullah’tan bir misilleme daha: Tel Aviv'deki İsrail üssünü füzelerle vurdu

15 Kasım 2024 06:19 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 07:03

İsrail'in saldırılarına karşılık vermeyi sürdüren Hizbullah, Tel Aviv kentinde bulunan Tel Haim askeri üssüne yönelik füze saldırıları gerçekleştirdi. Saldırı anlarına ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

İsrail yeniden Şam'ı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İsrail yeniden Şam'ı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına Hizbullah’tan bir misilleme daha geldi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail'in Tel Aviv​ kentinde bulunan Tel Haim askeri üssünün “nitelikli füzeler” ile hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusunun askeri istihbarat bölümüne ait olduğu belirtilen üssün, Lübnan​ sınırına yaklaşık 120 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Saldırıya ait bir görüntü Hizbullah’a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.