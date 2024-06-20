Hizbullah'tan Güney Kıbrıs tehdidi! Hedef haline gelir

20 Haziran 2024 12:08 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:33

İsrail için namlular tersine döndü! Hizbullah'tan uyarı: Hayatta kalmak için güneye kaçın

İsrail için namlular tersine döndü! Hizbullah'tan uyarı: Hayatta kalmak için güneye kaçın

Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah, dün yaptığı açıklamada İsrail'le savaşa hazır olduklarını, İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Güney Kıbrıs'ı da vuracaklarını söyledi.

GÖZDAĞI VERDİ

Lübnan-İsrail sınırında tansiyon hızla yükselirken Nasrallah, dün sert açıklamalarla İsrail'e gözdağı verdi.

İsrail’in Güney Kıbrıs’ta sürekli askeri tatbikat yaptığını belirten Nasrallah, Lübnan’a yönelik olası bir saldırıda Güney Kıbrıs’taki üslerinin kullanılacağı yönünde istihbarat aldıklarını, böyle bir durumda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni "savaşan bir taraf" olarak göreceklerini ifade etti.

TARİHTE İLK KEZ

Hizbullah lideri, bu açıklamasıyla ilk defa Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyi direkt hedef almakla tehdit etmiş oldu.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ise İsrail ve Hizbullah arasında taraf tutmadıklarını söyleyerek "Kıbrıs sorunun değil, çözümün parçasıdır" dedi.

Güney Kıbrıs yönetimi daha önce İsrail ordusunun tatbikatlarda hava sahasını kullanmasına izin vermişti.

RUM KESİMİ: HİÇBİR ZAMAN ÇATIŞMAYACAĞIZ

Hizbullah'ın bu açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Güney Kıbrıs'tan anında reaksiyon geldi. Rum Kesimi hükümet sözcüsü, Hizbullah liderinin yaptığı açıklama ve tehditlerin gerçeklerle örtüşmediğini ve Kıbrıs'ın hiçbir zaman askeri çatışmalara karışmadığını ve katılmayacağını söyledi.

Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides da herhangi bir askeri operasyona hiçbir şekilde dahil olmadıklarını ifade etti.