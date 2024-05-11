Hizbullah'tan İsrail askerlerine 'direkt' saldırı

11 May 2024 12:41 - Güncelleme : 11 May 2024 12:47

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın güney sınırındaki İsrail'in Metula yerleşim biriminde düşman askerlerinin bulunduğu bir binanın uygun silahlarla hedef alındığı ve doğrudan vurulduğu" kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların Lübnan'ın güneyinde Teyr Harfa başta olmak üzere sivillere ve sivil yapılara düzenlenen saldırılara karşı bir cevap olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Ramya askeri mevzisinin de doğrudan ve güdümlü füzeler ve top mermileri ile hedef alındığı ifade edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail'e ait savaş uçakları, dün, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yer alan Teyr Harfa beldesine saldırı gerçekleştirmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılarda ölen Emel Hareketi mensubu sayısı 19'a, Lübnanlı sivil sayısı 61'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 294 Hizbullah mensubu, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.