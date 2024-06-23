Hizbullah'tan İsrail'e askeri üs görüntüleriyle tehdit: Pişman olursunuz

23 Haziran 2024 09:21 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 09:45

Lübnan ve İsrail arasındaki gerilim zirveye çıktı. Bazı ülkeler vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri konusunda uyarılarda bulunurken Hizbullah, İsrail'e karşı tehditler savurdu.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşarak, Lübnan'a saldırması halinde İsrail'in "pişman" olacağı uyarısını yaptı.

''BİZE SALDIRANLAR PİŞMAN OLACAKTIR''

Hizbullah'ın Telegram hesabından, sadece İsrail güvenlik yetkililerin bildiği belirtilen bazı askeri üsler, yakıt depoları ve İsrail kara sularındaki noktaların koordinatlarını içeren görseller paylaşıldı.

Havadan ve insansız hava aracı çekildiği düşünülen görüntülerde ülkenin farklı bölgelerindeki hedeflerin tam adresleri bulunuyor.

Görüntünün sonunda İsrail'e hitaben "Bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır." ifadesi yer aldı.

Hizbullah, 18 Haziran'da Lübnan sınırından yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan İsrail'in Hayfa limanı, kenti ve ülkenin kuzeyindeki birçok tesisin 10 dakikalık görüntülerini paylaşmıştı.

KUVEYT: LÜBNAN'I TERK EDİN

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile İsrail arasında artan gerilimin çatışmaya dönüşme riski, ülkeleri harekete geçirdi. Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri dikkate alınarak Lübnan'a seyahat etmeme uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık ayrıca, Lübnan'da bulunan ve acil bir ihtiyacı olmayan tüm vatandaşların mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları, ayrılamayacak olanların da derhal büyükelçilik ile temasa geçmeleri çağrısında bulunuyor.''

'HİZBULLAH, İSRAİL'E SALDIRI BAŞLATABİLİR''

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'e karşı önleyici saldırı başlatabileceği iddia edildi. Söz konusu iddia, İbranice yayın yapan "Walla" internet sitesinin, isimleri açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde yer aldı.

Habere göre, güvenlik kaynakları, "Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in Lübnan'ın güneyine beklenmedik ve büyük bir saldırı başlatmasından çok korktuğunu ve bu korku nedeniyle de İsrail'e karşı saldırı başlatarak önleyici bir adım atmayı düşündüğünü" öne sürdü.