Hizbullah'tan İsrail'e İHA'lı saldırı! 2 İsrail askeri yaralandı

17 Ağustos 2024 16:21 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 16:24

Hizbullah Lideri Nasrallah: İsrail’in yaptığı adi bir korkutma!

Hizbullah Lideri Nasrallah: İsrail’in yaptığı adi bir korkutma!

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırısına karşılık "ilk defa" İsrail'in kuzeyindeki Ayalet Hashahar'ı Katyuşa füzeleriyle yaylım ateşine tuttuğunu duyurdu.

Açıklamada, Yukarı Celile bölgesindeki Margaliot isimli yerleşim yerine iki "kamikaze" İHA'sı ile saldırı düzenlendiği ve isabet kaydedildiği ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinin yanı sıra çevredeki yerleşim yerlerinde saldırı alarmlarının çaldığı, bölgedeki hava savunma sisteminden ateşlenen önleyici füzelerin patlama seslerine neden olduğu belirtildi.

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle Ayalet Hashahar çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

2 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Yukarı Celile bölgesinde sınır hattının yakınındaki Misgav Am isimli yerleşim yeri yakınındaki askeri noktaya patlayıcı yüklü bir İHA'nın isabet etmesi nedeniyle biri ağır 2 İsrail askeri yaralandı.

Açıklamada, gece saatlerinde Hanin, Marun er-Ras'a ve Nebatiye'de "Hizbullah'a ait bir silah deposu" olduğu iddiasıyla bazı noktalara hava saldırıları düzenlendiği ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefur Şimali'de İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bir metal fabrikasında Suriye uyruklu 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.